В Израиле уничтожили тонны контрабандного мяса

5 тонн мяса от незаконного убоя и контрабанды с палестинских территорий и из зарубежных стран, непригодного для употребления в пищу и представляющего опасность для здоровья граждан, были изъяты в рамках совместной операции полиции и министерства сельского хозяйства. Операция продолжалась в течение примерно полутора месяцев.

Конфискованное мясо уничтожали прямо на месте. Его обнаружением, по информации специального отдела министерства сельского хозяйства, занималось разведывательное подразделение полиции. Цели совместной операции были выбраны заранее и тщательно изучены в рамках более обширной борьбы с преступностью в арабском секторе.

Об этом сообщает новостное интернет-издание «Детали» со ссылкой на израильские СМИ.

На сегодняшний день по 11 случаям «черного» убоя и контрабанды мяса возбуждены дела. Учитывая, что за весь 2021 год было изъято 18 тонн нелегального мяса, речь идет о беспрецедентном достижении, имеющем большое значение с точки зрения здоровья граждан.

Рои Клигер, председатель спецотдела министерства сельского хозяйства, рассказал:

«В конце ноября мы подключились к операции, проводимой полицией Израиля. Мы проводили как минимум одно мероприятие в неделю. Нет сомнений, что для граждан Израиля это огромное достижение, так как все эти объекты служат поставщиками мяса для ресторанов по всей стране».

Клигер подчеркнул, что незаконный убой нарушает конкретные правила и представляет реальную опасность для здоровья людей.

С начала совместной операции было проведено 12 «веерных» акций, в которых были задействованы все инстанции.

Проходили они в местах, которые были признаны особенно проблемными, это Умм-эль-Фахм, Джедида, Макр, Туба, Зангариа и другие арабские деревни.

Министерство сельского хозяйства взяло на себя ответственность за обнаружение и изъятие мяса, яиц и других сельхозпродуктов.

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