На перекрестке Офра стреляли в полицейского: первые подробности

Прибывшие на место силы ЦАХАЛа арестовали одного подозреваемого. Раненого сотрудника полиции доставили в больницу.

Во вторник, 4 октября, на перекрестке Офра в Иудеи и Самарии произошла стрельба, в результате которой пострадал сотрудник полиции.

Об этом сообщает издание «Детали».

Израильский полицейский был обстрелян из палестинского автомобиля, который поспешил скрыться с места преступления. Но прибывшим силам ЦАХАЛа удалось арестовать одного подозреваемого.

Полицейский получил ранение в ногу, его госпитализировали в медицинский центр «Хадасса Хар ха-Цофим» в Иерусалиме. О его состоянии пока ничего неизвестно.

На место происшествия направили многочисленные силы безопасности.

«Курсор» писал ранее, что в Шфараме произошла стрельба, в ходе которой тяжелые ранения получил молодой мужчина и его отец. Полиция уже задержала подозреваемого в нападении.

Еще мы писали, что израильские силы безопасности застрелили палестинского водителя после того, как он протаранил своей машиной полицейское авто на севере Самарии.

Напомним, 22 сентября, на перекрестке Шилат произошла попытка ножевого теракта. В ходе происшествия легкие повреждения получили пять человек. По предварительным данным, террористом оказался 30-летний палестинец. Он напал на толпу и успел ранить ножом одного человека, но к счастью, ранение было легким.