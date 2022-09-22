Попытка теракта на перекрестке Шилат: пострадали пять человек

По предварительным данным, террориста, напавшего на толпу, ликвидировал сотрудник полиции, который был в штатском.

Сегодня вечером, 22 сентября, на перекрестке Шилат произошла попытка ножевого теракта. В ходе происшествия легкие повреждения получили пять человек.

Об этом сообщает издание «Детали».

Это перекресток расположен в полутора километрах от КПП «Маккабим», что на границе с Палестинской автономией, поэтому в районе постоянно ощущается палестинское присутствие.

По предварительным данным, террористом оказался 30-летний палестинец. Он напал на толпу и успел ранить ножом одного человека, но к счастью, ранение было легким. Еще один мужчина пострадал от ушибов, а три человека пострадали от вдыхания слезоточивого газа из баллончика. С помощью этого баллончика кто-то пытался нейтрализовать нападавшего.

Сообщается, что террорист был ликвидирован сотрудником полиции в штатском. Подробности инцидента уточняются.

«Курсор» писал ранее, что Службы безопасности сообщили о чрезвычайной ситуации на контрольном пункте Тэним. Была совершена попытка ножевого нападения, которое вовремя пресекли.

Еще мы писали, что недалеко от торгового центра Рамот в Иерусалиме арабский террорист с ножом напал на гражданских — сообщается об одном раненном. Сам террорист был нейтрализован. Нападение, как сообщается, произошло в автобусе.