Стрельба в Шфараме: полиция задержала подозреваемого

Полиция доставит подозреваемого в магистратский суд Хайфы для слушания по запросу о продлении его срока содержания.

Сегодня ночью в Шфараме произошла стрельба, в ходе которой тяжелые ранения получил молодой мужчина и его отец. Полиция уже задержала подозреваемого в нападении.

Об этом сообщает издание News.walla.

Им является 23-летний молодой человек. Сегодня вечером, 1 октября, полиция доставит его в магистратский суд Хайфы для слушания по запросу полиции о продлении срока его содержания под стражей. Мотивы его преступных действий пока неизвестны.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства инцидента.

«Курсор» писал ранее, что 24 сентября, двое неизвестных обстреляли супермаркет в Нагарии. Помещению был нанесен ущерб. Сотрудники полиции, прибывшие на место инцидента, сообщили, что по предварительным данным, конфликт мог произойти на «деловой почве». Стрелявших пока не задержали.

Еще мы писали, что в больницу «Ассута» в Ашдоде поступил пациент с пулевым ранением, пострадавшего доставили на машине в приемное отделение. Машина сразу скрылась. Врачи больницы пытались спасти раненого, но были вынуждены констатировать его смерть.

Напомним, что в результате обстрела автомобиля на юге Израиля пострадали трое человек, двое в тяжелом состоянии. Полиция приступила к расследованию дела. Сообщается, что у происшествия криминальный фон.