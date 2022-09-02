На пляже Пальмахим произошел серьезный инцидент: подробности

На место происшествия приехала бригада «скорой» помощи, которая оказала пострадавшему мужчине помощь и забрала его в больницу.

В пятницу, 2 сентября, на пляже Палмахим в центре Израиля потерял сознание 70-летний мужчина. Его забрали в медицинское учреждение в критическом состоянии.

Об этом сообщает издание News.walla.

На место инцидента срочно вызвали бригаду «скорой» помощи, которая провела на месте реанимационные действия и эвакуировала пострадавшего в больницу Шамира Ассафа Арофе в Беэр-Яакове. Медики оценивают его состояние как критическое.

Причина потери сознания мужчины устанавливается, судя по всему, это может быть связано с медицинскими проблемами.

«Курсор» писал ранее, что 82-летняя женщина захлебнулась и была извлечена из воды на пляже Сиронит в Нетании. Медики МАДА и фельдшеры оказали ей медицинскую помощь и эвакуировали ее в городскую больницу Ланиадо, проводя сердечно-легочную реанимацию.

Еще мы писали, что на пляже Мигдалор в Эйлате захлебнулся 35-летний мужчина. Спасатели вытащили его из воды, когда он был без сознания. Медики МАДА госпитализировали его в больницу в критическом состоянии.

Напомним, на пляже Дор возле Атлита произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого скончался 40-летний мужчина. Отдыхающий купался в море и захлебнулся. Его достали из водоема в бессознательном состоянии.