На пляже Мигдалор в Эйлате произошел серьезный инцидент: первое фото и подробности

Сегодня в пятницу на пляже Мигдалор в Эйлате захлебнулся 35-летний мужчина. Спасатели вытащили его из воды, когда он был без сознания.
Медики МАДА, которые были вызваны на место происшествия, оказали ему медицинскую помощь и эвакуировали его в городскую больницу Йосефталь, где он находится в критическом состоянии.
Медик МАДА рассказал: «Когда я прибыл на пляж, я увидел мужчину, лежащего на песке, в то время как граждане оказывали ему первую медицинскую помощь под руководством колл-центра МАДА. Они сказали нам, что увидели человека в бессознательном состоянии в воде и вытащили его на пляж. Мы эвакуировали его в больницу, параллельно продолжая проводить реанимационные операции. Его состояние остается критическим».
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