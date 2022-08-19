На пляже Мигдалор в Эйлате произошел серьезный инцидент: первое фото и подробности

16:10, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
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Фото: Nati Shohat/Flash90

35-летнего мужчину вытащили из моря в Эйлате, когда он был без сознания. Его состояние критическое.

Сегодня в пятницу на пляже Мигдалор в Эйлате захлебнулся 35-летний мужчина. Спасатели вытащили его из воды, когда он был без сознания.

Медики МАДА, которые были вызваны на место происшествия, оказали ему медицинскую помощь и эвакуировали его в городскую больницу Йосефталь, где он находится в критическом состоянии.

на пляже мигдалор в эйлате произошел серьезный инцидент: первое фото и подробности 19 августа, 2022

Фото: МАДА

Медик МАДА рассказал: «Когда я прибыл на пляж, я увидел мужчину, лежащего на песке, в то время как граждане оказывали ему первую медицинскую помощь под руководством колл-центра МАДА. Они сказали нам, что увидели человека в бессознательном состоянии в воде и вытащили его на пляж. Мы эвакуировали его в больницу, параллельно продолжая проводить реанимационные операции. Его состояние остается критическим».

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Автор материала:
Ирен Давид
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