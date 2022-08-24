Врачи делают все возможное: на пляже в Нетании произошел серьезный инцидент

Женщина находится при смерти после происшествия на пляже в Нетании. Ее доставили в больницу Ланиадо.

82-летняя женщина захлебнулась сегодня в среду и была извлечена из воды на пляже Сиронит в Нетании.

Медики МАДА и фельдшеры оказали ей медицинскую помощь и эвакуировали ее в городскую больницу Ланиадо, проводя сердечно-легочную реанимацию.

Женщина находится в критическом состоянии.

Медик, приехавший на место инцидента на мотоцикле МАДА, сказал: «Когда мы прибыли на пляж, нас привели к женщине, которая лежала без сознания после того, как ее вытащили из воды, и спасатели делали ей искусственное дыхание. Мы немедленно приступили к проведению ей расширенных реанимационных операций, включая массаж и дыхание, мы поместили ее в машину интенсивной терапии и эвакуировали в больницу, продолжая проводить реанимационные операции, поскольку ее состояние было критическим».

Медик спасательной команды, проводивший ей искусственное дыхание, сказал: «Мы провели сердечно-легочную реанимацию женщине, которую спасатели вытащили из воды без пульса и дыхания. После этого ее доставили в больницу Ланиадо».

«Курсор» писал ранее, что с начала 2022 года в Израиле в результате ДТП погибло 228 человек,из них 70 — пешеходы.