На прилавках магазинов в Израиле появится новый сорт авокадо

В конце текущего месяца израильтяне смогут насладиться новым сортом авокадо под названием «Малума».

Об этом сообщает издание ice.

Новый сорт вкусного и популярного продукта имеет преимущество: у «Малумы» больше мякоти, потому что у него меньшее ядро, чем у обычного авокадо, а ещё его кожура легко снимается. Плюс ко всему, он весит от 220 до 300-350 г, а такие плоды высоко ценятся для экспорта.

Выращивания нового сорта авокадо в Израиле должно удовлетворить возросший спрос на продукт и решить сложность с периодичностью плодоношения деревьев. Бывает так, что один год дерево даёт щедрый урожай, а на следующий — почти не даёт плодов.

С таким явлением часто сталкиваются фермеры, выращивающие сорт «Хасс», который самый востребованный в мире.

«Курсор» сообщал, что употребление авокадо ускоряет сжигание жира на животе.