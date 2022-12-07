На прилавки израильских магазинов попала рыба с поддельным сертификатом

Сотрудниками отделения продовольственной службы минздрава в Ашкелоне была проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что на прилавки магазинов попала рыба с поддельным сертификатом безопасности.

Об этом сообщает издание «Детали».

Компания-импортер Food Collection Ltd. сообщила, что употребление этого продукта может нанести вред здоровью. Речь идет об мороженной атлантической сельди в упаковке, этикетка на которой является подделкой, в частности недостоверным может быть срок ее годности. Компания сразу же отозвала товар из магазинов и призвала тех, кто уже купил рыбу, не употреблять ее. Для консультации можно обратиться в компанию по телефону: 052 204-77-97.

Сказано, что на фальшивой этикетке указан номер SKU (артикул) 12695, а на оригинальной этикетке этого номера нет.

Данные оригинального продукта выглядят так:

Производитель: Baltic Food Partners;

Импортер: Food Collection Ltd.;

Код производства: 8280-Nali04-22;

Дата производства: 04.08.2022;

Срок годности: до 04.08.2023.

«Курсор» писал ранее, что при проверке службой контроля качества продуктов питания Тель-Авивского округа при минздраве были обнаружены бактерии сальмонеллы в замороженном кебабе в упаковке 1 кг от фирмы «Йосси Коэн кацавим».

Еще мы писали, что представители министерства здравоохранения Израиля сегодня, 30 ноября, на фабрике Sabar, расположенной в Кирьят-Гате, провели проверку после того, как в хумусе компании была найдена сальмонелла. Однако в минздраве затрудняются назвать источник заражения.