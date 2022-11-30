Минздрав не смог определить, как сальмонелла попала в хумус компании Sabar

Представители министерства здравоохранения Израиля сегодня, 30 ноября, на фабрике Sabar, расположенной в Кирьят-Гате, провели проверку после того, как в хумусе компании была найдена сальмонелла. Однако в минздраве затрудняются назвать источник заражения.

Об этом сообщает издание Jerusalem Post.

Представители министерства начали проверку после того, как товар был отозван с магазинных полок. Но на фабрике не было обнаружено никаких нарушений. В ходе инспекции они выяснили, что сырье, используемое для приготовления хумуса, регулярно проверяется на наличие сальмонеллы. Только за последний месяц было проведено более 200 анализов.

Проверка возможных источников заражения продукта продолжается. На самой фабрике говорят, что сальмонеллу с высокой вероятностью могут содержать тахины, используемые в качестве сырья для приготовления хумуса. Но в министерстве отметили, что не могут проверить это в лаборатории.

«Курсор» писал ранее, что сегодня, 30 ноября, минздрав объявил об отзыве 10 различных видов хумуса Sabra, которые произведены концерном Osem.

Еще мы писали, что при проверке службой контроля качества продуктов питания Тель-Авивского округа при минздраве были обнаружены бактерии сальмонеллы в замороженном кебабе в упаковке 1 кг от фирмы «Йосси Коэн кацавим».