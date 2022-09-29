На севере Израиля бегают бешеные шакалы: минздрав рассказал, что делать при укусе

Минздрав просит тех, кто был в контакте или чьи животные контактировали с зараженными шакалами, обращаться в ближайшее отделение здравоохранения.

На севере Израиля были замечены шакалы, зараженные бешенством. Еще одного недавно обнаружили недалеко от Эйн-а-Нацив, в региональном совете Эмек Маайнот. В Минздраве напомнили, что нужно делать, если вас укусило или поцарапало животное.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

В ведомстве отметили, что в первую очередь рану необходимо немедленно промыть проточной водой с мылом, после продезинфицировать и обратиться в Бюро здравоохранения для проверки необходимости профилактического лечения от бешенства.

Также в минздраве призвали тех, кто был в контакте или чьи животные контактировали с зараженным животным или бездомным шакалом в районе происшествия, в период с 13.09.2022 по 27.09.2022 включительно, срочно связаться с региональным отделением здравоохранения в Афулы, (тел. 04-6099000) или в ближайшее к месту жительства отделение здравоохранения, для взвешивания необходимости профилактического ухода.

«Курсор» писал ранее, что в кибуце Иреон в Верхней Галилее обнаружен шакал, зараженный бешенством. До сих пор известно, что люди не подвергались его воздействию.

Еще мы писали, что бешеный шакал был обнаружен в региональном совете Эмек ха-Мааянот. Животное находилось в парке «Ганей Хуга».