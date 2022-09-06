Управление природы и парков показало видео с красивейшими розовыми фламинго, прилетевшими в Агамон ха-Хулу

В 2009 году журнал BBC Wildlife включил Агамон ха-Хула в список 10 лучших мест наблюдения живой природы в мире.

Начались осенние перелеты, и сейчас самое время полюбоваться птицами. Например, в «Агамон ха-Хуле» возле озера Хула.

«Фламинго, которые сейчас мигрируют из Ирана и Турции в Африку, приземлились в Агамон ха-Хуле. Они отдохнут здесь немного и продолжат свой путь. Осенняя миграция усиливается. Хищники в пути», — написало Управление природы и парков.

באגמון החולה נחתו פלמנגו שנודדים כעת מאיראן וטורקיה לאפריקה. נחים כאן מעט וימשיכו בדרכם. נדידת הסתיו מתגברת. הדורסים בדרך

צילום: עינבר שלומית רובין pic.twitter.com/V64J91LweG — Guy Cotev גיא קוטב (@guycotev) September 6, 2022

Как сообщал Курсор, ученые из Королевского университета в Белфасте решили отследить поведение четырех гигантских акул. Рыб снабдили датчиками, чтобы выяснить, где они проводят зимовку, отслеживать глубину, на которой они плавают, температуру воды и местонахождения.

Также Курсор сообщал о том, что в американском штате Северная Каролина охотник за окаменелостями Джонатан Валентайн начал исследовать заливы и наткнулся на несколько зубов, которые принадлежали крупнейшей акуле — мегалодону.