Управление природы и парков показало видео с красивейшими розовыми фламинго, прилетевшими в Агамон ха-Хулу

Начались осенние перелеты, и сейчас самое время полюбоваться птицами. Например, в «Агамон ха-Хуле» возле озера Хула.
«Фламинго, которые сейчас мигрируют из Ирана и Турции в Африку, приземлились в Агамон ха-Хуле. Они отдохнут здесь немного и продолжат свой путь. Осенняя миграция усиливается. Хищники в пути», — написало Управление природы и парков.
Как сообщал Курсор, ученые из Королевского университета в Белфасте решили отследить поведение четырех гигантских акул. Рыб снабдили датчиками, чтобы выяснить, где они проводят зимовку, отслеживать глубину, на которой они плавают, температуру воды и местонахождения.
Также Курсор сообщал о том, что в американском штате Северная Каролина охотник за окаменелостями Джонатан Валентайн начал исследовать заливы и наткнулся на несколько зубов, которые принадлежали крупнейшей акуле — мегалодону.