В Ашдоде израильтяне спасли водителя, который потерял сознание прямо за рулем

Мужчина в Ашдоде заметил, что водитель приближающегося автомобиля потерял сознание. Авто врезалось в другую машину и остановилось. Очевидцы сняли происходящее на видео.

В сети появилось видео, на котором израильтяне в Ашдоде помогают водителю, потерявшему сознание прямо за рулем.

Ролик опубликовали на телеграм-канале Голос Израиля.

На видео видно, как люди пытаются выбить стекла автомобиля, чтобы достать из него водителя и оказать ему медицинскую помощь. Сообщается, что на место также вызвали бригаду парамедиков МАДА.

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