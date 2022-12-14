На севере Израиля закрывается еще один завод

В Израиле продолжается череда увольнений и закрытий заводов. Стало известно, что на севере страны прекращает свою деятельность еще одно предприятие. Речь идет о заводе по изготовлению пластика Stanley в Мигдаль ха-Эмек.

Такую информацию предоставил сайт 12-го телеканала.

В Израиле находится три производительных площадки, ими владеет американская корпорация. Завод в Мигдаль ха-Эмек — одна из них и ее действительно закрывают, рабочие были уволены, а производство перенесли на другое предприятие.

Представители компании Stanley Israel отметили, что такой шаг сделан с целью оптимизации производства и максимизации прибыли. В первом квартале следующего года они надеются вернуться к полной активности на объекте.

Десятки работников были отправлены домой, а найти другое место работы в Мигдаль ха-Эмек, несмотря на то что там действуют различные промзоны, довольно проблематично.

«Курсор» писал ранее, что представители Sodastream – крупнейшего израильского производителя и дистрибьютора аппаратов для приготовления газированного напитка объявили, что уволят с завода, расположенного в поселке Лаавим, 120 своих сотрудников.

Еще мы писали, что в 2022 году семь из десяти первых мест в опросе 150 лучших работодателей Израиля заняли технологические гиганты.