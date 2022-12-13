Sodastream увольняет с завода на юге страны более 100 работников

Представители Sodastream – крупнейшего израильского производителя и дистрибьютора аппаратов для приготовления газированного напитка объявили, что уволят с завода, расположенного в поселке Лаавим, 120 своих сотрудников.

Об этом пишет издание «НЭП».

В компании объясняют, что решили сократить численность штата из-за того, что в последние годы, когда в Sodastream наблюдался рост и была пандемия, они увеличили количество сотрудников, а текущие объемы продаж отражают возврат к ранее известным уровням спроса. Из-за этого компания должна внести коррективы.

Было принято решение об увольнении 5 процентов рабочей силы. Но всем, кто попадет под сокращение обещают выплатить компенсации и помочь с поиском нового места работы.

Известно, что на данный момент на заводе трудится 3 тысячи человек по всему миру, 2 тысячи из них находятся в Израиле. Sodastream свою продукцию поставляет в 48 стран.

«Курсор» писал ранее, что израильская компания-разработчик игр Playtika начинает масштабное сокращение штата. В нашей стране под увольнение попадут около 180 сотрудников.

Еще мы писали, что израильская компания CyCognito, занимающаяся кибербезопасностью, уволила около 30 сотрудников из 185, которые составляют около 15 процентов штата компании в Израиле и США.

Напомним, что израильская компания Kornit Digital, которая занимается выпуском промышленных струйных принтеров для прямой печати на предметах одежды и других изделиях из текстиля, уволила на днях 20 своих сотрудников.