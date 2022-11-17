На севере сектора Газы в пожаре погибли более 20 человек, среди них — дети

В четверг вечером, 17 ноября, на севере сектора Газы в жилом доме во время праздничного мероприятия произошел сильный пожар. В результате происшествия погиб 21 человек, в том числе 7 детей.

Об этом сообщает палестинское ИА Wafa.

Огонь полностью охватил жилой дом в лагере беженцев Джебалия, который расположен недалеко от города Бейт Лахия. Десятки людей пострадали. Причины возгорания пока неизвестны. Есть информация, что в загоревшемся доме хранилось большое количество бензина, поэтому пламя было масштабным и быстро распространилось.

В пятницу, 18 ноября, в Газе объявлен национальный траур. Власти сектора попросили Израиль открыть КПП, чтобы обеспечить возможность эвакуации пострадавших в медицинские учреждения за пределы Газы.

«Курсор» писал ранее, что террорист, который почти год назад поджег синагогу в районе Хеврона, был приговорен к тюремному заключению.

Еще мы писали, что в жилом доме на улице ха-Негев в Хайфе вспыхнул масштабный пожар. Пожарные эвакуировали 10 жильцов, часть из которых пострадали.

Напомним, 80-летний мужчина серьезно пострадал в результате пожара, случившегося в квартире на первом этаже жилого дома на улице Бальфур в Бат-Яме.