Пожилой мужчина серьезно пострадал при пожаре в жилом доме в Бат-Яме

80-летний мужчина серьезно пострадал в результате пожара, случившегося в квартире на первом этаже жилого дома на улице Бальфур в Бат-Яме.

Об этом сообщает Maariv.

На место происшествия прибыли медики, которые оказали пострадавшему помощь и эвакуировали его в больницу Шамир-Ассаф Арофе. Мужчина находится без сознания в тяжелом, но стабильном состоянии.

«Когда мы прибыли, квартира была окутана дымом. Из квартиры был спасен 80-летний мужчина, он был без сознания, надышался дымом и получил ожоги конечностей. Мы оказали ему спасительную медицинскую помощь, сделали ему анестезию и вентиляцию легких, после чего эвакуировали в больницу», – рассказали врачи.

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