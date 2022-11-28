На севере страны под колеса автомобиля попал трехлетний ребенок

В понедельник, 28 ноября, в бедуинской деревне Абу Куйдар на севере Негева маленький ребенок был сбит автомобилем. Мальчика срочно госпитализировали в больницу.
Об этом сообщает издание News.walla.
Ребенок получил тяжелые травмы, медицинская бригада, поспешившая на место дорожно-транспортного происшествия, оказала ему первую помощь и во время проведения сердечно-легочной реанимации доставила в медицинское учреждение «Сорока» в Беэр-Шеве. Сейчас врачи борются за жизнь мальчика.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
«Курсор» писал ранее, что в понедельник утром, 28 ноября, на 5-й трассе около Эльканы в Самарии произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмы различной степени тяжести получили восемь человек.