На севере страны под колеса автомобиля попал трехлетний ребенок

Мальчик без сознания, врачи борются за его жизнь.

В понедельник, 28 ноября, в бедуинской деревне Абу Куйдар на севере Негева маленький ребенок был сбит автомобилем. Мальчика срочно госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает издание News.walla.

Ребенок получил тяжелые травмы, медицинская бригада, поспешившая на место дорожно-транспортного происшествия, оказала ему первую помощь и во время проведения сердечно-легочной реанимации доставила в медицинское учреждение «Сорока» в Беэр-Шеве. Сейчас врачи борются за жизнь мальчика.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

«Курсор» писал ранее, что в понедельник утром, 28 ноября, на 5-й трассе около Эльканы в Самарии произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмы различной степени тяжести получили восемь человек.

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