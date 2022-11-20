В Цфате под колеса автомобиля попал 10-летний ребенок

В воскресенье, 20 ноября, в Цфате на улице Ноф Талия произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 10-летний мальчик.

Об этом сообщает издание News.walla.

Ребенка сбил автомобиль. На место ДТП вызвали медицинских работников, которые оказали ему первую помощь, а после срочно госпитализировали в больницу «Зив». Мальчик получил черепно-мозговую травму. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

На месте аварии также работают сотрудники полиции. Сообщается, что водитель, сбивший мальчика, скрылся в неизвестном направлении.

«Курсор» писал ранее, что в Бейт-Шемеше произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека. На дороге столкнулся легковой автомобиль с грузовиком.

Еще мы писали, что на бульваре Иерусалима в Тель-Авиве в воскресенье, 20 ноября, произошла авария, в которой десять человек получили ранения. Но, к счастью, травмы у пострадавших оказались легкими.