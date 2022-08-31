На севере во время учений погиб солдат ЦАХАЛа: что известно

По предварительным данным, израильский военнослужащий получил тяжелую травму головы внутри танка, в результате чего потерял сознание.

Ночью в среду, 31 августа, на Голанских высотах погиб солдат бронетанковых войск ЦАХАЛа. На данный момент военные учения приостановлены, расследуются обстоятельства трагического инцидента.

Об этом сообщает издание «Детали».

Согласно предварительным данным, танкист получит тяжелую травму головы внутри боевой машины, в результате чего потерял сознание. Командир несколько раз вызывал бойца по связи, но тот не отвечал. Потом он подошел к танку и залез внутрь, где увидел военного без признаков жизни.

На место происшествия были вызваны медики, которые провели реанимационные действия, но к сожалению, они были безуспешными.

Рассматриваются две версии инцидента: солдат ЦАХАЛа мог получить травму во время перезарядки орудий боевой машины, либо он погиб по медицинским причинам (остановка сердца, потеря создания от обезвоживания).

На данный момент военные учения и тренировки приостановлены. Родных солдата уже поставили в известность о случившемся. Расследовать обстоятельства произошедшего будет специальная комиссия во главе с полковником Шаулем Исраэли, в которую также включены эксперты по бронетехнике и медики.

«Курсор» писал ранее, что силы ЦАХАЛа привели в повышенную боевую готовность на севере Израиля из-за опасений перед провокациями со стороны ливанской террористической организации “Хизбалла”.

Еще мы писали, что в Шхеме солдаты ЦАХАЛа провели операцию по розыску и аресту арабских террористов, обстрелявших ночью машину паломников к гробнице Йосефа.