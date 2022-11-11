На шоссе 356 произошло смертельное ДТП с участием нескольких авто

На шоссе 356 сегодня в пятницу произошло дорожно-транспортное происшествие между несколькими палестинскими автомобилями.

Медики и парамедики МАДА оказали медицинскую помощь двум пострадавшим и эвакуировали 21-летнего мужчину в тяжелом состоянии с травмой грудной клетки и 33-летнего мужчину в состоянии средней тяжести с травмами головы и таза в больницу Шааре Цедек в Иерусалиме. Еще четырех человек с тяжелыми ранениями эвакуировали на территорию ПА.

Красный Полумесяц заявил, что есть двое погибших, четверо тяжелораненых и еще 12 раненых различной степени тяжести.

Обстоятельства аварии выясняют следователи.

Ранее Курсор писал о поножовщине на территории школы в Герцлии: ранены двое мужчин.