На шоссе 40 дети забросали автомобиль камнями: есть пострадавшие

В субботу, 12 ноября, на дороге 40 несовершеннолетние начали бросать в автомобиль камни, в результате чего пострадал один человек.

Об этом сообщает издание News.walla.

Инцидент произошел в районе Гваот-Гораль в южном направлении. Пострадавшие — бедуины. Им удалось задержать хулиганов и передать сотрудникам полиции. Сейчас разыскиваются их семьи.

На место происшествия также приехала бригада медиков, которая оказала пострадавшему первую помощь. У него были легкие травмы.

«Курсор» писал ранее, что 7 ноября, автобус, который перевозил старшеклассниц в Эйлат, был забросан камнями на шоссе 40 на юге Израиля. По данным правоохранителей, в автобусе было разбито внешнее стекло, однако внутреннее стекло осталось целым.

Еще мы писали, что возле поселения Бейт-Эль палестинцы начали бросать камни в автобус №141, где были солдаты ЦАХАЛа. Военнослужащие не стали предпринимать ответных действий.

Напомним, 35-летний житель Иудеи и Самарии получил легкие ранения после того, как его машину забросали камнями возле фермы. На место происшествия прибыла медицинская бригада MDA и эвакуировала пострадавшего в больницу Бейлинсон в Петах-Тикве.