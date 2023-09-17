На шоссе 6 авто опрокинулось в кювет, погиб мужчина

Двое других пассажиров автомобиля доставлены в больницу в состоянии средней тяжести.

В воскресенье, 17 сентября, на скоростном шоссе 6 произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает Israel Info.

Отмечается, что инцидент произошел возле развязки Сорек. Автомобиль вылетел с трассы и опрокинулся в кювет. В результате мужчина в возрасте около 40 лет погиб на месте. Двое других пассажиров автомобиля доставлены в больницу в состоянии средней тяжести.

Как сообщал Курсор, в воскресенье, 17 сентября, в Тель-Авиве 40-летний мотоциклист получил серьезные ранения в результате дорожно-транспортного происшествия. Инцидент произошел на улице Хаима Леванона. Состояние пострадавшего оценивают как критическое.

Медики и парамедики MDA оказали ему медицинскую помощь и эвакуировали его в больницу Ихилов, одновременно проводя сердечно-легочную реанимацию.

Курсор писал ранее, что в ночь с понедельника на вторник, 12 сентября, на шоссе 6 произошла еще одна смертельная авария. Грузовик столкнулся с ограждением и водитель скончался от полученных травм. В сети появилось фотография с места ДТП.

Еще мы писали, что на прошлой неделе на шоссе 85 произошло серьезно дорожно-транспортное происшествие, в результате которого смертельные травмы получил 28-летний мотоциклист.

Напомним, что на трассе 471, возле Гиват-Шмуэля, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека. На дороге произошло столкновение двух мотоциклистов с легковым автомобилем.

Читайте также, что в Бат-Яме произошло жуткое ДТП, в результате чего пострадали три человека. Всем раненым была оказана первая медпомощь, после чего их доставили в больницу "Вольфсон" в Холоне.