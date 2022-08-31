В Ришон-ле-Ционе автомобиль врезался в остановку, есть пострадавшие

Сегодня, 31 августа, в Ришон-ле-Ционе на улице Сдерот Моше Даян произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали четверо человек.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

На дороге столкнулись два легковых автомобиля, от сильного удара одну из машин отбросило и она врезалась в автобусную остановку, на которой находились люди. В результате происшествия травмы средней степени тяжести получила 55-летняя женщина. Еще трое человек получили легкие ранения.

Обстоятельства инцидента выясняют сотрудники полиции.

«Курсор» писал ранее, что три человека погибли и еще один серьезно ранен в результате того, что автобус врезался в остановку возле торгового центра на главной дороге недалеко от въезда в Иерусалим.

Еще мы писали, что 24 августа, на въезде в мошав Битва в Негеве произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 10-летний ребенок. Он был доставлен в больницу с травмой головы и другими повреждениями. Медики подключили ребенка к аппарату искусственной вентиляции легких.

Напомним, что как минимум 32 человека погибли и десятки получили ранения в результате двух отдельных дорожно-транспортных происшествий на юго-востоке Турции 20 августа.