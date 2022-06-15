На шоссе 60 грузовик снес у авто крышу: появились фото и видео смертельного ДТП

Утро 15 июня было омрачено смертельным ДТП с участием грузовика и легковушки. Так, медики и фельдшеры МАДА при содействии медицинских сил ЦАХАЛа констатировали смерть 30-летнего мужчины.

Сегодня в 06:15 на горячую линию МАДА в регионе Негев поступило сообщение о ДТП между грузовиком и автомобилем на шоссе 60.

Медики и фельдшеры МАДА при содействии медицинских сил ЦАХАЛа констатировали смерть 30-летнего мужчины (палестинского араба) и эвакуировали еще одного 30-летнего мужчину (палестинского араба) в критическом состоянии в больницу Сорока.

На видео и фото, предоставленных спасателями, видно, как в результате столкновения верх легковушки выглядит так, словно он прошел через мясорубку.

Ранее Курсор сообщал, что сотрудники ШАБАК предотвратили создание очередной террористической ячейки в Израиле. В сети показали фотографии и видео с террористами, которые должна были устраивать теракты на территории Израиля. Среди них также оказалась женщина, у которой четверо детей.

Напомним, что 43-летний мужчина был застрелен в своей машине в северном городе Бина в понедельник вечером на фоне продолжающейся волны насильственных преступлений в израильских арабских общинах. Ивритоязычные СМИ идентифицировали погибшего как Махмуда Сна Аллаха из города Дейр-эль-Асад.

Также сообщалось, что двое жителей Тайбеха арестованы по подозрению в незаконном хранении оружия.