На стройке в Акко начался сильный пожар

На стройке в городе Акко начался крупный пожар.
Об этом сообщили на телеграм-канале.
Пожарная служба эвакуирует жителей района, находящегося рядом с огнем из-за сильного задымления. Спасателям помогают правоохранители и местный муниципалитет.
Пожар еще не взят под контроль. Также на заводе рядом с местом происшествия пожарные работают над тушением двух грузовиков.
Кроме того, в сети показали видео с места событий.
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