На стройке в Акко начался сильный пожар

В сети показали видео с места событий, на котором можно увидеть огонь и поднимающийся в небо дым. Сообщается, что на данный момент проходит эвакуация местных жителей.

На стройке в городе Акко начался крупный пожар.

Об этом сообщили на телеграм-канале Израиль | Медиа Архив.

Пожарная служба эвакуирует жителей района, находящегося рядом с огнем из-за сильного задымления. Спасателям помогают правоохранители и местный муниципалитет.

Пожар еще не взят под контроль. Также на заводе рядом с местом происшествия пожарные работают над тушением двух грузовиков.

Кроме того, в сети показали видео с места событий.

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