На стройке в Бейтар-Илите погиб рабочий

На строительной площадки на улице Обе Исраэль в Бейтар-Илите с большой высоты упал рабочий, вследствие чего умер.

Медики и фельдшеры сделали ему искусственное дыхание, но усилия были тщетными.

Об этом сообщает Mariv.

«Когда мы прибыли на строительную площадку, нас привели к рабочему, который лежал без сознания с тяжелой травмой головы после падения с высоты примерно трех этажей. Он был без пульса и не дышал, и мы сразу же начали проводить ему длительные реанимационные операции, в итоге нам пришлось констатировать его смерть», – рассказал фельдшер MDA Дрор Эйни.

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