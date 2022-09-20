На стройке в Бейтар-Илите погиб рабочий

Медики и фельдшеры сделали ему искусственное дыхание, но усилия были тщетными.
Об этом сообщает Mariv.
«Когда мы прибыли на строительную площадку, нас привели к рабочему, который лежал без сознания с тяжелой травмой головы после падения с высоты примерно трех этажей. Он был без пульса и не дышал, и мы сразу же начали проводить ему длительные реанимационные операции, в итоге нам пришлось констатировать его смерть», – рассказал фельдшер MDA Дрор Эйни.
Ранее мы рассказывали, что в Ришон ле-Ционе мужчину поразило током.
Также «Курсор» сообщал, что один из очевидцев провала шоссе в Аялоне рассказал, как это было.
Помимо этого, офицер МАГАВ признан виновным в изнасиловании с применением оружия.