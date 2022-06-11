На центральном автовокзале в Цфате сгорели 18 автобусов

На место прибыли пожарные, которые потушили пламя и обезопасили остальные автобусы, которые припаркованные на территории комплекса.

Около 18 автобусов загорелись на центральной автобусной станции в городе Цфат в Северном округе Израиля рано утром в субботу.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Жители города сообщили, что были слышны громкие взрывы, а другие проснулись от страха, что это был ракетный обстрел. Обстоятельства пожара все еще расследуются, но муниципалитет Цфата заявил, что это был криминальный инцидент.

Сообщается, что на месте происшествия никто не пострадал.

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