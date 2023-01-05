Установил скрытые камеры в женском туалете: стало известно о громком деле с участием офицера полиции

Офицер также подозревается в сексуальных домогательствах к коллеге.

Сотрудник полиции был задержан и допрошен по обвинению в установке скрытых камер в женском туалете участка, где он работал, а также в сексуальных домогательствах к коллеге, сообщило в четверг министерство юстиции.

Офицер был допрошен отделом внутренних расследований полиции, филиалом министерства юстиции.

Затем его отпустили под домашний арест и запретили входить в любой полицейский участок до окончания следствия.

Помимо скрытых камер, офицера подозревают в сексуальных домогательствах к женщине-офицеру, работавшей в его подразделении.

Подробности о личности офицера, его звании или местонахождении полицейского участка, где он работает, не разглашаются.

В последние годы израильская полиция стала участиком ряда громких дел о сексуальных домогательствах, в том числе среди высших офицеров.

Недавний отчет контролера за ноябрь показал, что около 25% женщин, проходящих обязательную национальную службу в полиции, пограничной полиции и пенитенциарной службе, сообщают, что подвергались сексуальным домогательствам во время службы.

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Кроме того, известный раввин взбунтовался против Смотрича, назвав его непристойными словами.