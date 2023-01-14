На улицы Тель-Авива вышло около 80 тысяч протестующих

На демонстрации Ганц, окруженный охраной, ответил, будет ли он присоединяться к новому правительству Нетаниягу.

Согласно оценкам полиции, примерно 80 тысяч человек собрались на площади Габима в Тель-Авиве, чтобы выразить протест против правительства Биньямина Нетаниягу.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

По словам организаторов, они ожидают, что в ближайшие часы в митингах примут участие десятки тысяч человек. В данный момент сотни протестующих маршируют по улице Ибн Габироля.

Их сопровождает полиция по дороге, которая была перекрыта для движения транспорта.

«Нет демократии без Верховного суда», ‒ скандируют под барабаны демонстранты, не поддерживающие судебные реформы министра юстиции Ярива Левина.

Некоторые водители автомобилей на близлежащих дорогах аплодируют и сигналят в поддержку марша. Сейчас протестующие направляются в сторону шоссе Аялон.

Также на антиправительственной акции заметили бывшего министра обороны Бени Ганца, который прибыл туда в окружении нескольких полицейских. По его словам, он рад там присутствовать.

Один из протестующих сказал политику: «Не садитесь с ним», имея в виду слухи о том, что бывший министр обороны может присоединиться к новому правительству Биньямина Нетаниягу.

«Я стою здесь», ‒ ответил Ганц.

Начальник полиции Коби Шабтай сейчас дает оценку продолжающимся антиправительственным протестам не только в Тель-Авиве, но и в Хайфе и Иерусалиме.

«В настоящее время Шабтай проводит совещание по оценке ситуации из своего офиса в Тель-Авиве и регулярно получает новости о демонстрациях, проходящих сегодня вечером», ‒ сказал представитель полиции Эли Леви.

«Курсор» сообщал, что в толпе протестующих заметили не только Ганца, но и других известных деятелей.

Помимо этого бывший глава полиции предупреждает о «подсадке» бунтовщиков на сегодняшний протест.