Протесты в Тель-Авиве: в толпе заметили Ганца и Хулдаи, полиция назвала количество демонстрантов

Появилась новая информация о проходящих в Тель-Авиве антиправительственных протестах под названием «Борьба за демократию».

Об этом сообщили в Telegram-канале «Израильский трудовые будни».

В толпе протестующих заметили известных деятелей. В частности, их посетили мэр Тель-Авива Рон Хулдаи и депутат Хили Трупер (Махане Мамлахти), а также бывший министр обороны Бени Ганц.

По информации полиции, на акцию протеста вышли 20 тысяч человек. Согласно предыдущим оценкам полиции, в ней могли принять участие как минимум 50 тысяч человек.







Журналисты пишут, что примерно 1000 правоохранителей в Тель-Авиве следят за общественным порядком. В центре города фиксируются большие пробки.

Это неудивительно, ведь с 18:00 несколько дорог возле знаменитой городской площади Габима были закрыты. В полиции рассказали, что информация о перекрытых дорогах появится в навигационном приложении Waze. Также правоохранители направили в Тель-Авив дополнительные силы, чтобы следить за правопорядком.

По словам начальника участка израильской полиции в Тель-Авиве Ами Ашада, полиция не внесла какие-либо изменения в свои политику в связи с акциями протеста. Полицейские будут обеспечивать безопасность и сосредоточат свое внимание на тех, кто занимается вандализмом или осуществляет насилие.

«Курсор» сообщал, что в связи с протестами бывший глава полиции Моше Каради заявил, что у правоохранительных органов есть информация о намерении «другой стороны» привлечь агитаторов к сегодняшней антиправительственной демонстрации в Тель-Авиве.

«Элементы с другой стороны иногда подбрасывают бунтовщиков на демонстрации ради провокации, и на этой демонстрации также есть информация по этому поводу», — сказал он.

Полиция несколько ранее сообщила, что во время протестов могут происходить беспорядки, но Каради решил преуменьшить эту информацию, назвав ее «фейковыми новостями от определенных элементов».