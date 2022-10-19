На въезде в город Маале-Адумим обстреляли пост охраны: что известно

Сегодня вечером, 19 октября, на въезде в город Маале-Адумим под Иерусалимом произошла стрельба.
Об этом сообщает 9tv.
Араб, вооруженный пистолетом, начал стрелять по посту охраны. Один из них получил ранение в руку, а остальные быстро среагировали и открыли ответный огонь. Террорист был ликвидирован.
На место инцидента приехала бригада «скорой» помощи, которая госпитализировала пострадавшего в медицинское учреждение «Хадасса». Другие детали происшествия пока неизвестны.
«Курсор» писал ранее, что 22-летняя военнослужащая пограничной полиции и 25-летний гражданский охранник были ранены террористом вечером в субботу, 8 октября, на КПП в Восточном Иерусалиме рядом с лагерем палестинских беженцев Шуафат.
Еще мы писали, что 10 октября, возникли беспорядки между палестинцами и сотрудниками сил безопасности, которые искали террориста по подозрениям в убийстве военнослужащей ЦАХАЛа и нанесении ранения охраннику на КПП.
Напомним, что полиция расследует инцидент со стрельбой в Джальджулии, в ходе которого местный житель получил тяжелые ранения.