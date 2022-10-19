На въезде в город Маале-Адумим обстреляли пост охраны: что известно

Террористу удалось ранить в руку одного из охранников.

Сегодня вечером, 19 октября, на въезде в город Маале-Адумим под Иерусалимом произошла стрельба.

Об этом сообщает 9tv.

Араб, вооруженный пистолетом, начал стрелять по посту охраны. Один из них получил ранение в руку, а остальные быстро среагировали и открыли ответный огонь. Террорист был ликвидирован.

На место инцидента приехала бригада «скорой» помощи, которая госпитализировала пострадавшего в медицинское учреждение «Хадасса». Другие детали происшествия пока неизвестны.