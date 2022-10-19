На въезде в город Маале-Адумим обстреляли пост охраны: что известно

21:13, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
пистолет фото
Фото: canva.com

Террористу удалось ранить в руку одного из охранников.

Сегодня вечером, 19 октября, на въезде в город Маале-Адумим под Иерусалимом произошла стрельба.

Об этом сообщает 9tv.

Араб, вооруженный пистолетом, начал стрелять по посту охраны. Один из них получил ранение в руку, а остальные быстро среагировали и открыли ответный огонь. Террорист был ликвидирован.

На место инцидента приехала бригада «скорой» помощи, которая госпитализировала пострадавшего в медицинское учреждение «Хадасса». Другие детали происшествия пока неизвестны.

ЦАХАЛ и полиция прочесывают местность в поисках возможных сообщников нападавшего.

«Курсор» писал ранее, что 22-летняя военнослужащая пограничной полиции и 25-летний гражданский охранник были ранены террористом вечером в субботу, 8 октября, на КПП в Восточном Иерусалиме рядом с лагерем палестинских беженцев Шуафат.

Еще мы писали, что 10 октября, возникли беспорядки между палестинцами и сотрудниками сил безопасности, которые искали террориста по подозрениям в убийстве военнослужащей ЦАХАЛа и нанесении ранения охраннику на КПП.

Напомним, что полиция расследует инцидент со стрельбой в Джальджулии, в ходе которого местный житель получил тяжелые ранения.

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