Стрельба в Джальджулии: двое раненых, один — в критическом состоянии

Двое местных жителей в возрасте 31 и 35 лет получили огнестрельные ранения прямо на улице арабского села.

Полиция расследует инцидент со стрельбой в Джальджулии, в ходе которого местный житель получил тяжелые ранения.

Об этом сообщает портал Детали.

Отмечается, что двое местных жителей в возрасте 31 и 35 лет были расстреляны прямо на улице арабского села.

«35-летний мужчина был тяжело ранен и в критическом состоянии доставлен в реанимацию больницы «Бейлинсон», второй получил ранения легкой степени тяжести. Он отправлен в медицинский центр «Меир» в Кфар-Сабе», — говорится в сообщении.

На данный момент полиция ведет расследование и поиски стрелявших. По предварительным данным, речь идет о криминальном инциденте.

Как сообщал Курсор, 14 октября ЦАХАЛ проводил операцию в лагере беженцев в Шхеме. Военные действия имели целью арест боевика ХАМАСа, которого подозревали в стрельбе по израильским военнослужащим.

В ходе операции завязалась перестрелка между израильскими солдатами и боевиками. Часть террористов укрылась за палестинской машиной “Красного полумесяца” и стреляла оттуда. В перестрелке погиб врач Абдулла Абу Тин.

Кроме того, погиб еще один палестинец, по некоторым данным, боевик “Исламского джихада”. В лагере беженцев продолжалась ожесточенная перестрелка.

Также сообщалось, что евреи стали жертвами каменного террора в Шимон а-Цадик. Два еврея получили легкие ранения из-за того, что арабы бросали в них камни в районе Шимон а-Цадик в Иерусалиме.

Курсор информировал, что армия обороны Израиля, которую перевели в состояние повышенной боевой готовности в преддверии праздников, в ходе столкновения с вооруженными палестинцами ликвидировала недалеко от Шхема одного террориста.