На въезде в Иерусалим открыли разноуровневую транспортную развязку

Проект предоставляет новые возможности для доступа в столицу, обеспечивая быстрый подземный проезд к центру города.

28 сентября на бульваре Шазар во въезде в Иерусалим была введена в эксплуатацию разноуровневая транспортная развязка.

Об этом сообщает "Детали".

Проект "Шазар" представляет собой совместное усилие министерства транспорта и муниципалитета Иерусалима и предоставляет новые возможности для доступа в столицу, обеспечивая быстрый подземный проезд к центру города.

Проект включает в себя два туннеля, общей протяженностью около 730 метров, и два входа в подземную парковку, строительство которой находится в процессе завершения. Въезды в туннели расположены на уровне Струнного моста с одной стороны и на пересечении улиц Бен-Цви и Агрипас с другой.

Подземная парковка, находящаяся под разноуровневой развязкой, включает пять подземных уровней, глубиной приблизительно 40 метров, и предоставляет около 1300 парковочных мест. Ее открытие планируется на следующий год, и она будет интегрирована с железнодорожной станцией "Иерусалим — Ицхак Навон".

Проект "Шазар" находится в центре развивающегося делового района, который будет включать в себя крупнейшую в стране транспортную развязку. Эта развязка будет соединять скоростную железнодорожную линию в Тель-Авив, две трамвайные линии, существующую красную линию и будущую зеленую, центральный автовокзал, такси, маршрутные такси, общественный транспорт, велосипедные дорожки и пешеходные зоны.

Еще "Курсор" писал, что в министерстве финансов Израиля сообщили, что тендер на строительство "Голубой линии" трамвая в Иерусалиме, который является одним из самых сложных проектов в стране, получила специализированная компания Jtrain. Победитель тендера должен подготовить инфраструктуру для прокладки трамвайных путей и приобрести 132 вагона, также на него возложено создание депо и вагоноремонтных мастерских.