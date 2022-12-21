На въезде в Иерусалим полиция открыла огонь по водителю мотоцикла

В среду, 21 декабря, сотрудники полиции на КПП Рахель, расположенном на юге от Иерусалима, открыли огонь по водителю мотоцикла без номерных знаков, который, согласно их словам, подверг опасности охранника.

Об этом сообщает издание «Детали».

Мужчина, увидев, что ворота КПП закрыты, резко развернулся и начал ехать быстрее обратно в сторону Иерусалима. При этом он, судя по первым сообщениям, попытался сбить мотоциклом сотрудника служб безопасности. Полицейские открыли огонь. Нарушителю удалось скрыться, начат розыск. Выясняются обстоятельства происшествия.

«Курсор» писал ранее, что во вторник, 20 декабря, на перекрестке Шокет автомобиль сбил 22-летнюю сотрудницу полиции и попытался скрыться с места происшествия. За ним началась погоня.

Еще мы писали, что израильские службы безопасности провели операцию по задержанию палестинского террориста, совершившего дерзкое нападение на КПП. Оказалось, застреливший девушку террорист — известный преступник. Араб-террорист, застреливший 18-летнюю девушку-военнослужащую МАГАВ, известен в Восточном Иерусалиме как торговец оружием и наркотиками.

Напомним, что ЦАХАЛ задержал четверо палестинцев, подозреваемых в помощи террористам в долине Иордана, где обстреляли автобус.