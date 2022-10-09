Подробности теракта на КПП Шуафат: стала известна личность стрелка, убившего девушку

Израильские службы безопасности ведут операцию по задержанию палестинского террориста, совершившего дерзкое нападение на КПП минувшей ночью.

Оказалось, застреливший девушку террорист — известный преступник. Араб-террорист, застреливший вчера 18-летнюю девушку-военнослужащую МАГАВ, известен в Восточном Иерусалиме как торговец оружием и наркотиками.

Об этом сообщают Detaly.

Полиция и силы безопасности Израиля продолжают его поиск. Задействованы вертолеты.

Лагерь палестинских беженцев Шуафат и палестинская деревня Аната блокированы, а КПП Шуафат перекрыт для движения транспорта в обоих направлениях.

#شاهد| طائرات الاحتلال تحلق في سماء بلدة عناتا ومخيم شعفاط بالقدس المحتلة. pic.twitter.com/XOX8jnstMa — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 9, 2022

Согласно информации палестинских СМИ, подразделением «мистаарвим» задержаны пятеро молодых жителей Анаты, а также проведена серия арестов в Шуафате. Известно об аресте троих подозреваемых — жителей Бейт-Ханины, Анаты и Шуафата.

Ранее Курсор писал про теракт на КПП Шуафат: трое раненых, военнослужащая в критическом состоянии. Террорист открыл огонь из проезжающего автомобиля по охране блокпоста, а затем скрылся с места происшествия.

На данный момент раскрыта личность погибшей полицейской.

Как сообщал Курсор, в Иерусалиме в Старом городе объявлен «Код кинжал». Такая мера предполагает возможность совершения терактов в реальном времени в любой момент.

Также редакция сообщала подробности теракта на КПП Шуафат: поиски второго террориста продолжаются.