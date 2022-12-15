На въезде в Сдерот произошло ДТП, травмированы четыре человека

В четверг, 15 декабря, на трассе 232 на въезде в Сдерот произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали четыре человека.
Об этом пишет издание Maariv.
На севере страны столкнулись автомобили. На место инцидента вызвали парамедиков МАДА, которые оказали пострадавшим первую помощь, а после госпитализировали в больницу «Барзилай». Их травмы оценивают от легких до средней степени тяжести.
Позже выяснилось, что среди пострадавших 9-летний ребенок.
«Курсор» писал ранее, что на улице Ха-Гума в Ноф ха-Галиле произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 12-летний ребенок. Мальчик попал под колеса автомобиля и получил черепно-мозговую травму.
Еще мы писали, что 30-летняя женщина получила травмы средней степени тяжести в результате автомобильной аварии на трассе 458.
Напомним, 6 декабря, на шоссе 6 возле развязки Кирьят-Гат произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали восемь человек. Пассажиры и водители получили, к счастью, легкие травмы.
Читайте также, шесть человек получили ранения разной степени тяжести вследствие дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в субботу, 3 декабря, на шоссе 90 у перекрестка Масада на юге страны.