На въезде в Сдерот произошло ДТП, травмированы четыре человека

Их травмы оцениваются от легких до средней степени тяжести.

В четверг, 15 декабря, на трассе 232 на въезде в Сдерот произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали четыре человека.

Об этом пишет издание Maariv.

На севере страны столкнулись автомобили. На место инцидента вызвали парамедиков МАДА, которые оказали пострадавшим первую помощь, а после госпитализировали в больницу «Барзилай». Их травмы оценивают от легких до средней степени тяжести.

Позже выяснилось, что среди пострадавших 9-летний ребенок.

«Курсор» писал ранее, что на улице Ха-Гума в Ноф ха-Галиле произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 12-летний ребенок. Мальчик попал под колеса автомобиля и получил черепно-мозговую травму.

Еще мы писали, что 30-летняя женщина получила травмы средней степени тяжести в результате автомобильной аварии на трассе 458.

Напомним, 6 декабря, на шоссе 6 возле развязки Кирьят-Гат произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали восемь человек. Пассажиры и водители получили, к счастью, легкие травмы.

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