На вице-мэра Умм-эль-Фахма совершено нападение: первые подробности

Неизвестные на автомобилях совершили нападение на вице-мэра Умм-эль-Фахма, когда он находился в своем доме с женой и детьми.

Сегодня, 20 августа, на заместителя мэра города Умм-эль-Фахма Заки Агбария было совершено нападение в собственном доме.

Об этом сообщает издание News.walla.

Нападавшие подъехали на двух машинах и проникли в частную собственность, когда Заки Агбария был дома со своей женой и детьми.

На место инцидента была вызвана полиция, которая приступила к расследованию дела.

В муниципалитете Умм-эль-Фахма осудили нападение, отметив, что этот инцидент является «совершенно неприемлемым пересечением красной черты», а все виновные должны понести ответственность.

В СМИ сообщают, что вице-мэр получил легкое ранение.

«Курсор» писал ранее, что в мае этого года депутат Кнессета («Объединенный список») нанес удар по сотруднику полиции на юге горы Хеврон. Однако лишь в начале августа полицию обязали начать расследование.

Еще мы писали, что полицейские арестовали владельца бизнеса в Старом городе Иерусалима после того, как он предположительно напал на туриста у входа в свое заведения после спора. В результате нападения турист получил ранения и обратился за медицинской помощью.

Напомним, в больнице Рамбам в Хайфе пациент напал на сиделку и избил ее до потери сознания. Мужчина был задержан охранником больницы, а затем арестован полицией.