На вице-мэра Умм-эль-Фахма совершено нападение: первые подробности

Сегодня, 20 августа, на заместителя мэра города Умм-эль-Фахма Заки Агбария было совершено нападение в собственном доме.
Об этом сообщает издание News.walla.
Нападавшие подъехали на двух машинах и проникли в частную собственность, когда Заки Агбария был дома со своей женой и детьми.
На место инцидента была вызвана полиция, которая приступила к расследованию дела.
В муниципалитете Умм-эль-Фахма осудили нападение, отметив, что этот инцидент является «совершенно неприемлемым пересечением красной черты», а все виновные должны понести ответственность.
В СМИ сообщают, что вице-мэр получил легкое ранение.
«Курсор» писал ранее, что в мае этого года депутат Кнессета («Объединенный список») нанес удар по сотруднику полиции на юге горы Хеврон. Однако лишь в начале августа полицию обязали начать расследование.
Еще мы писали, что полицейские арестовали владельца бизнеса в Старом городе Иерусалима после того, как он предположительно напал на туриста у входа в свое заведения после спора. В результате нападения турист получил ранения и обратился за медицинской помощью.
Напомним, в больнице Рамбам в Хайфе пациент напал на сиделку и избил ее до потери сознания. Мужчина был задержан охранником больницы, а затем арестован полицией.