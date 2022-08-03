В больнице Рамбам пациент напал на сиделку

Сиделка в данный момент проходит обследование в отделении неотложной помощи. Пациент был задержан охранником больницы, а затем арестован полицией.

В больнице Рамбам в Хайфе пациент напал на сиделку и избил ее до потери сознания, сообщили в больнице.

Этот инцидент — последний из серии жестоких нападений на медицинский персонал в Израиле за последние месяцы.

В больнице сообщили, что сиделка проходит обследование в отделении неотложной помощи.

По словам женщины, она помогала мужчине одеться, когда он начал бить ее по голове.

Мужчина был задержан охранником больницы, а затем арестован полицией.

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