На юге Израиля автомобиль столкнулся с микроавтобусом: 9 пострадавших

20:07, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
дтп фото
Фото: depositphotos.com

Водитель легкового автомобиля скончался от полученных травм.

В четверг, 10 ноября, на южном участке шоссе в северо-западном Негеве произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб, еще 9 получили травмы различной степени тяжести.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

На шоссе 4 столкнулся легковой автомобиль с микроавтобусом, перевозившим палестинских рабочих. Пострадали девять пассажиров микроавтобуса, двое из них в состоянии средней тяжести, у остальных легкие травмы. Водитель легкового автомобиля скончался от полученных травм.

На место ДТП приехала «скорая» помощь, которая госпитализировала рабочих в медицинское учреждение «Барзилай» в Ашкелоне. Полиция выясняет обстоятельства аварии.

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