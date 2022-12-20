На юге Израиля обнаружили уникальную археологическую находку

Часовня на этом месте была посвящена Саломее, повивальной бабке из Вифлеема, которая была призвана участвовать в рождении Иисуса.

Семейная гробница возрастом 2000 лет — одна из самых тщательно продуманных в Израиле — была обнаружена в ходе археологических раскопок в пещере Саломеи в Лахишском лесу в Иудейской низменности. Передний двор пещеры был раскопан в рамках проекта «Тропа Иудейских королей», возглавляемого Управлением древностей Израиля, Министерством Иерусалима и наследия и Еврейским национальным фондом (ЕНФ).

A 2,000-year-old family tomb – one of the most elaborate in #Israel – has been uncovered in an archaeological excavation in the Salome Cave, a site venerated as the burial place of Salome, the midwife of Jesus.https://t.co/zGKMb68hdI — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) December 20, 2022

Были обнаружены свидетельства многовекового почитания этого места, указывающие на то, что здесь был похоронен уважаемый человек из известной семьи периода Второго Храма.

אחוזת קבר מפוארת בת 2,000 שנים נחשפה בחפירות במערה בשפלת יהודהhttps://t.co/vChUwozkk6 — MivzakLive.Team (@MivzakliveT) December 20, 2022

Погребальная пещера продолжала использоваться в византийский и раннеисламский периоды и стала известна как пещера Саломеи из-за популярной традиции, которая идентифицировала ее как место захоронения Саломеи, повивальной бабки Иисуса. При раскопках двора был обнаружен ряд лавок, в которых, по словам археологов, продавались или сдавались в аренду глиняные светильники.

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