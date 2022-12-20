На юге Израиля обнаружили уникальную археологическую находку

12:39, Сегодня
Новости Израиля
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Фото: depositphotos.com

Часовня на этом месте была посвящена Саломее, повивальной бабке из Вифлеема, которая была призвана участвовать в рождении Иисуса.

Семейная гробница возрастом 2000 лет — одна из самых тщательно продуманных в Израиле — была обнаружена в ходе археологических раскопок в пещере Саломеи в Лахишском лесу в Иудейской низменности. Передний двор пещеры был раскопан в рамках проекта «Тропа Иудейских королей», возглавляемого Управлением древностей Израиля, Министерством Иерусалима и наследия и Еврейским национальным фондом (ЕНФ).

Были обнаружены свидетельства многовекового почитания этого места, указывающие на то, что здесь был похоронен уважаемый человек из известной семьи периода Второго Храма.

Погребальная пещера продолжала использоваться в византийский и раннеисламский периоды и стала известна как пещера Саломеи из-за популярной традиции, которая идентифицировала ее как место захоронения Саломеи, повивальной бабки Иисуса. При раскопках двора был обнаружен ряд лавок, в которых, по словам археологов, продавались или сдавались в аренду глиняные светильники.

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