На юге Израиля совершил аварийную посадку транспортный самолет: что произошло

На борту воздушного судна находилось 7 членов экипажа, в результате аварийной ситуации никто не пострадал, в ближайшее время самолет вернется в строй.

Сегодня вечером, 8 сентября, на базе ВВС на юзе Израиля совершил аварийную посадку военно-транспортный самолет «Геркулес», никто из членов экипажа не пострадал.

Об этом сообщает издание «Детали».

В ЦАХАЛе отметили, что экипаж воздушного судна справился с нештатной ситуацией, которая возникла во время тренировочного полета. Перед посадкой возникли проблемы с раскрытием одного из колес шасси.

Отмечается, что на борту находилось 7 членов экипажа, никто из них не пострадал. В ближайшее время самолет проверят технические бригады, и он снова вернется в строй.

«Курсор» писал ранее, что самолет израильской авиакомпании El Al, который совершал рейс Тель-Авив-Милан, был вынужден развернуться и совершить посадку в аэропорту «Бен-Гурион». Как оказалось, такое решение было принято из-за столкновения самолета с птицами.

Еще мы писали, что к северо-западу от города Вентспилс в Латвии с радаров исчез частный самолет, вылетевший из города Херес (Испания). Он потерпел крушение в Балтийском море.

Напомним, что пассажирский самолет авиакомпании Jubba Airways совершил аварийную посадку в аэропорту столицы Сомали Могадишо, о погибших не сообщается, все находившиеся на борту — более 30 пассажиров — выжили.