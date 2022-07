В Сомали самолет совершил аварийную посадку: на борту находилось 30 пассажиров

В понедельник пассажирский самолет авиакомпании Jubba Airways совершил аварийную посадку в аэропорту столицы Сомали Могадишо, о погибших не сообщается, все находившиеся на борту — более 30 пассажиров — выжили.

На видео с места происшествия видно, что самолет перевернулся при посадке.

Черный дым и пламя поднялись в воздух, когда пожарные машины приблизились к взлетно-посадочной полосе, и пожарные начали поливать разбившийся самолет из шланга.

#PICTURES: These are the Airport Emergency servicemen and security officers who evacuated passengers from the burning plane at #Mogadishu’s Adan Abdulle International Airport #Somalia pic.twitter.com/b4xfm4hCEw

— SNTV News (@sntvnews1) July 18, 2022