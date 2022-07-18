В Сомали самолет совершил аварийную посадку: на борту находилось 30 пассажиров

Самолет совершил аварийную посадку возле международного аэропорта Могадишо, после чего загорелся. На кадрах с места происшествия, опубликованных в соцсетях, видно, как из-под обломков валят клубы черного дыма.

В понедельник пассажирский самолет авиакомпании Jubba Airways совершил аварийную посадку в аэропорту столицы Сомали Могадишо, о погибших не сообщается, все находившиеся на борту — более 30 пассажиров — выжили.

На видео с места происшествия видно, что самолет перевернулся при посадке.

Черный дым и пламя поднялись в воздух, когда пожарные машины приблизились к взлетно-посадочной полосе, и пожарные начали поливать разбившийся самолет из шланга.

#PICTURES: These are the Airport Emergency servicemen and security officers who evacuated passengers from the burning plane at #Mogadishu’s Adan Abdulle International Airport #Somalia pic.twitter.com/b4xfm4hCEw — SNTV News (@sntvnews1) July 18, 2022

«Курсор» информировал, что украинский грузовой самолет потерпел крушение в Греции. Грузовой самолет «Антонов» разбился в субботу недалеко от города Кавала на севере Греции. Самолет принадлежал украинской авиакомпании.

Также наш сайт сообщал, что рейс Дубай-Израиль задержан, пассажиры высажены для досмотра телефонов. По неизвестным причинам задержан или отменен вылет рейса в Тель-Авив из аэропорта Дубай. Пассажиры проходят досмотр содержимого смартфонов. Сообщается, что спецслужбы ищут фото со взрывом самолета.

Напомним, в ЦАХАЛе рассказали, что стало предлогом для удара по объекту ХАМАСа. Ран Кочав заявил, что ЦАХАЛ воспользовался поводом ракетного удара со стороны Газы и ответил разрушением подземного объекта ХАМАСа по производству ракет.