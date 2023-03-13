На юге Израиля в ходе учений ранения получили три солдата

В ходе плановых армейских учений на юге Израиля трое военнослужащих минувшей ночью получили легкие осколочные ранения. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа в Telegram.
По информации армии обороны Израиля, пострадавшие были доставлены в больницу, а после выписки отпущены по домам.
Также отмечается, что в связи ранением военнослужащих в данный момент проводится расследование.
Ранее «Курсор» сообщал о том, что в силы Армии обороны Израиля получили новую партию танков Merkava V и уже начали проводить полевые испытания техники.
Кроме того, в этом году в 2023 году Армия обороны Израиля проведет боевое крещение для беспилотных летательных аппаратов, детали которых ранее не раскрывались.
Также стало известно, что Министерство обороны Израиля официально запросило у США 25 истребителей четвертого поколения F-15 EX.