На юге Израиля в ходе учений ранения получили три солдата

Пострадавших военных доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает

В ходе плановых армейских учений на юге Израиля трое военнослужащих минувшей ночью получили легкие осколочные ранения. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа в Telegram.

По информации армии обороны Израиля, пострадавшие были доставлены в больницу, а после выписки отпущены по домам.

Также отмечается, что в связи ранением военнослужащих в данный момент проводится расследование.

Ранее «Курсор» сообщал о том, что в силы Армии обороны Израиля получили новую партию танков Merkava V и уже начали проводить полевые испытания техники.

Кроме того, в этом году в 2023 году Армия обороны Израиля проведет боевое крещение для беспилотных летательных аппаратов, детали которых ранее не раскрывались.

Также стало известно, что Министерство обороны Израиля официально запросило у США 25 истребителей четвертого поколения F-15 EX.