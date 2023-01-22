Израиль закупит у США 25 современных истребителей

Министерство обороны Израиля официально запросило у США 25 истребителей четвертого поколения F-15 EX.

Об этом сообщает сайт Breaking Defense.

Самые ранние поставки воздушного судна F-15 EX ожидаются в 2028 году, но израильское правительство может попросить ускорить заказ. Этот истребитель, как отмечается в компании Boeing, «несет больше оружия, чем любой другой истребитель в своем классе, и может запускать гиперзвуковое оружие длиной до 22 футов и весом до 7000 фунтов».

В материале сказано, что Израилю необходимы эти истребители «не только для атаки целей в Иране, но и для остановки точных ракетных пусков Хезболлы, марионеточной силы Ирана в Ливане». Более того, их скорейшие поставки необходимы на фоне новых отношений между российской федерацией* и Ираном.

«Курсор» писал ранее, что авиапарк ВВС Израиля пополнился еще тремя истребителями-бомбардировщиками F-35.

Еще мы писали, что минобороны Израиля закупило у США тяжелые транспортные вертолеты CH-53K для ВВС взамен вертолетов Yasur, которые в настоящее время используются вооруженными силами страны.

Напомним, что в 2023 году Армия обороны Израиля проведет боевое крещение для беспилотных летательных аппаратов, детали которых ранее не раскрывались.

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