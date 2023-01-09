На юге Израиля зафиксировали еще одну вспышку птичьего гриппа

Министерство ввело карантин во всех курятниках в радиусе до 10 км.

В понедельник, 9 января, в мошаве Беэр-Товия, расположенном на юге Израиля, была выявлена еще одна вспышка птичьего гриппа H5N1.

Это произошло в 350 метрах от предыдущего места, где был обнаружен очаг заболеваемости. Представители министерства сельского хозяйства нашли уже вторую птицефабрику, где зафиксирован птичий грипп.

В связи с распространением инфекционного заболевания, все аналогичные объекты в радиусе десяти километров от места заражения министерство решило закрыть.

К слову, птичий грипп — вирусная инфекция домашних и диких птиц, характеризующаяся общим угнетением, отеками, множественными кровоизлияниями и поражениями внутренних органов. Подхватить данное заболевание человек может в том случае, если съесть плохо проваренное мясо, или через грязные руки после разделки зараженных птиц.

«Курсор» писал ранее, что впервые птичий грипп в Израиле был обнаружен 22 ноября 2022 года на птицеферме, где разводят индеек, в кибуце Шлухот.

Еще мы писали, что птичий грипп был обнаружен в 155 местах по всей Великобритании. Уже пришлось уничтожить более 3 миллионов птиц, а на всем юго-западе Англии введены зоны предотвращения заболевания.

Напомним, что в 2022 году в Израиле не проводили практику традиционной подкормки пеликанов в сезон миграции. Такое решение было принято, чтобы не спровоцировать новую вспышку птичьего гриппа.