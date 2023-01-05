Сотни израильтян вышли на демонстрацию перед Верховным судом: что они требуют

Сотни левых протестуют сегодня утром перед Верховным судом во время рассмотрения петиций против поправки к закону, которая позволит назначить Арье Дери министром в правительстве, несмотря на его судимость.
Бригадный генерал Ассаф Агмон, один из лидеров протеста, призвал суд лишить Дери права на назначение министром.
«Прошлой ночью была объявлена война демократии. Мы пришли сюда, чтобы сказать ясным голосом — сейчас чрезвычайное время и закон Дери — первое испытание. Преступник не будет служить нам», — сказал он.
«Этот человек должен быть удален из израильского правительства. Верховный суд, несмотря на все трудности, несмотря на угрозы, должен устранить нарушение, должен снять этого министра с поста», — добавил он.
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