Сотни израильтян вышли на демонстрацию перед Верховным судом: что они требуют

Бригадный генерал Ассаф Агмон, один из лидеров протеста, призвал Верховный суд лишить Дери права на назначение.

Сотни левых протестуют сегодня утром перед Верховным судом во время рассмотрения петиций против поправки к закону, которая позволит назначить Арье Дери министром в правительстве, несмотря на его судимость.

המשטרה חסמה את כל הדרכים המובילןת לצומת ומפנה את הנהגים לדרכים חלופיות. ככה שהמפגינים כרגע לבד בצומת על הכביש בלי חיכוך עם רכבים. מאתיים מפגינים בערך pic.twitter.com/1caoZwRRJI — Haim Goldich | חיים גולדיטש (@HGoldich) January 5, 2023

Бригадный генерал Ассаф Агмон, один из лидеров протеста, призвал суд лишить Дери права на назначение министром.

«Прошлой ночью была объявлена ​​война демократии. Мы пришли сюда, чтобы сказать ясным голосом — сейчас чрезвычайное время и закон Дери — первое испытание. Преступник не будет служить нам», — сказал он.

Председатель Движения за качество правительства, адвокат доктор Элиад Шрага, также выступил с заявлением: «Министр, который имеет три очень серьезных судимости, министр, который пытался захватить офис генерального прокурора, министр, который в прошлом уже изменял законы в свою пользу, не может быть министром в правительстве Израиля».