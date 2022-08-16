На жителя Хайфы в автобусе напали с ножом: подробности

Полиция задержала 60-летнюю женщину, которая подозревается в нападении на мужчину во время поездки в автобусе, а также изъяла у нее нож.

Сегодня вечером, 16 августа, в Хайфе произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого пострадал 53-летний мужчина.

Об этом сообщает издание News.walla.

В полицию обратился пассажир рейсового автобуса в Хайфе, который сообщил, что в салоне общественного транспорта находится пассажир с ножевым ранением.

На место инцидента прибыл патруль полиции, а также бригада «скорой» помощи, которая госпитализировала мужчину в медицинское учреждение «Рамбам». Медики оценили его состояние как средней степени тяжести.

Спустя короткое время по подозрению в нанесении ножевого ранения мужчине была задержана 60-летняя жительница Хайфы. Полиция также изъяла нож, которым, по всей видимости, было нанесено ранение. Ее намерены до 17 августа доставить в суд для продления срока содержания под стражей.

«Курсор» писал ранее, что водитель автобуса в возрасте около 50 лет получил ножевое ранение средней тяжести на улице Хатаясим в Тель-Авиве. Инцидент произошел после ссоры между водителем и пассажиром и не был террористической атакой.

Еще мы писали, что автобусная компания «Метрополин» выдаст своим контролерам нательные видеокамеры, которые будут записывать все, что происходит в автобусе во время поездки. Таким образом компания хочет защитить своих сотрудников от насилия.