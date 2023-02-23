Началась всеобщая забастовка местных властей: что нужно знать

Начальные, средние и старшие школы по всей стране остаются закрытыми в четверг утром, поскольку учителя и другие специалисты в области образования присоединились к всеобщей забастовке, протестуя против плана правительства сократить финансирование местных властей в предстоящем государственном бюджете.

Забастовка была объявлена ​​Федерацией местных властей Израиля и поддержана Ассоциацией учителей средних школ, члены которой присоединились к акции протеста.

Председатель Ассоциации учителей средних школ Ран Эрез сказал в своем заявлении, что позже в тот же день представители профсоюза и министерства финансов, министерства образования и федерации местных органов власти проведут встречу по поводу нового трудового соглашения для учителей.

Большинство школ закрыты, за исключением специальных учебных заведений и школ в Иерусалиме, муниципалитет которого решил не присоединяться к забастовке. Частные учреждения для дошкольников и детсадовцев остались открытыми, как и частные детские сады.

В некоторых других местах была объявлена ​​частичная забастовка.

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Бастующие надеются заручиться поддержкой на фоне продолжающихся переговоров с министерством финансов о заработной плате, оплате помощников в классе, нехватке персонала, транспорте для студентов и специальном образовании. В рамках забастовки государственные услуги в участвующих местных органах власти в четверг не предоставляются.

Среди бастующих профессионалов также есть муниципальный персонал из отделов социального обеспечения студентов, технического обслуживания, безопасности, вывоза мусора и неформального образования, такого как программы продленного дня.

Тем не менее, некоторые из этих услуг выполняются частными подрядчиками в некоторых местах, и они не бастуют, сообщают новости 12 канала.

Председатель Федерации местных властей Хаим Бибас заявил 13 каналу накануне забастовки, что переговоры по этим вопросам начались с предыдущим правительством. Он сказал, что местные власти предоставили новому правительству, приведенному к присяге в конце декабря, время для акклиматизации, но не будут больше ждать.

«Мы находимся в очень длительных процессах обсуждений, которые доходят до той или иной стадии, но завершения нет», — сказал он.

Бибас сказал, что не хватает 3000 ассистентов учителей и что по всей стране необходимо еще 7000 классных комнат.

«В трейлерах учатся 100 000 детей, — сказал он.

По словам Бибаса, местные власти хотят выделить еще 300 миллионов шекелей (82 751 610 долларов) на образовательные услуги.

Министерство образования заявило в своем заявлении в среду, что «в свете завтрашней забастовки местных органов власти в учебных заведениях ожидаются серьезные сбои».

Национальная организация родителей призвала стороны найти быстрое решение.

«Мы призываем премьер-министра и министра финансов встретиться с председателем местных властей и немедленно прийти к решениям», — говорится в заявлении организации в среду.

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