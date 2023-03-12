Начальник генштаба извинился за слова о предпочтительности диктатуры перед анархией — СМИ

По словам Герци Халеви, он полностью поддерживает обеспокоенных судьбой страны резервистов и выступает против тех, кто их порочит и осуждает.

Начальник генштаба Герци Халеви извинился за слова о «предпочтительности надежной диктатуры перед беззащитной анархией», сказанные им во время встречи с резервистами-отказниками.

Об этом сообщает Israel Info.

Отмечается, что генерал Халеви произнес эти слова, убеждая резервистов в недопустимости отказа от участия в обороне страны. Хотя записи не было, участники встречи передали слова начальника генштаба по памяти. Галеви не отрицал сказанного и не пытался валить вину на “извративших смысл его слов”, как делают в таких случаях политики. Генерал подтвердил, что слова были сказаны “в одной из бесед, когда речь зашла о крайней точке, до которой может дойти раскол”.

“Я дал этический ответ — что мы обязаны защищать, что я останусь в этом государстве всегда и добавил фразу, которую не должен был говорить и которая совершенно не отражает моего мировоззрения”, — сказал начальник генштаба и принес извинения. Он подчеркнул, что полностью поддерживает обеспокоенных судьбой страны резервистов и выступает против тех, кто их порочит и осуждает.

“ЦАХАЛ не сможет действовать, когда распадается народ. ЦАХАЛ не может обойтись без волонтерского духа резервистов, а их готовность зависит от сохранения ЦАХАЛа как народной армии в еврейском демократическом государстве. Ведь в уставе написано: “солдаты ЦАХАЛа действуют в духе ценностей ЦАХАЛа и его уставов, соблюдая законы государства, достоинство человека и ценности Государства Израиль как еврейского и демократического государства”. И я даю вам обязательство от имени всего ЦАХАЛа”, — заключил начальник генштаба.

Как сообщал Курсор, на прошлой неделе Герци Халеви сделал заявление о резервистах, отказавшихся от службы. По его словам, если протестное движение резервистов будет расти, пострадает боеспособность ЦАХАЛа.

«Начальник генштаба, как и командующий ВВС, чрезвычайно встревожен письмом 37 пилотов элитной эскадрильи, выполняющей самые сложные боевые задания. Министр обороны Йоав Галант заявил после беседы с начальником генштаба, что “надо разговаривать, и немедленно, отказничество вредит ЦАХАЛу”.

Ранее мы информировали о том, что глава партии «Национальное единство» Бени Ганц, бывший начальник штаба Армии обороны Израиля, призвал солдат-резервистов ЦАХАЛа продолжать нести службу даже на фоне волны протестов против планов правительства по реформе судебной системы.

До этого Курсор писал о том, что в знак протеста против судебной реформы десятки военных летчиков-резервистов заявили, что не будут принимать участие в запланированных на эту неделю учениях. 37 из 40 летчиков-резервистов эскадрильи «Молоты», оснащенной самолетами F-15I («Раам»), отказались от участия и сообщили об этом командованию ВВС и командиру эскадрильи.